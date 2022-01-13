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Общество13 января 2022 8:28

В Свердловской области в выходные ожидаются метели и сильный ветер

В городах региона местами пройдет небольшой снег
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Выходные будут морозными и ветреными

Выходные будут морозными и ветреными

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Уральского гидрометентра опубликовали прогноз погоды на ближайшие выходные - 15 и 16 января. Согласно ему, в регионе будут бушевать метели и сильный ветер.

В субботу, 15 января, в ночное время столбики термометров покажут от -12 до -17 градусов, в дневное - от -7 до -12 градусов. По прогнозам синоптиков, порывы ветра местами будут достигать 16 метров в секунду.

В воскресенье, 16 января, ночью температура воздуха опуститься на крайнем севере до -20 градусов, в остальных районах до -10,-15 градусов. Днем на севере региона потеплеет до -13,-18 градусов, в остальных районах - до -5,-10 градусов. Порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду.

Кроме того, оба выходных дня, по прогнозам синоптиков, ожидается небольшой, местами умеренный снег.

Напомним, ранее синоптики рассказали, что в первой половине следующей недели движение через Урал атмосферных фронтов обусловит колебание температуры: от умеренного мороза в первые дни недели (-17,-22 градусов) до относительно слабого минуса в середине недели (-5,-8 градусов).