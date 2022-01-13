Губернатор Куйвашев прокомментировал снос здания аэровокзала «Уктус»: "Это бизнес"

Здание было построено в 1937 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 26 ноября снесли здание аэровокзала «Уктус». Общественники не раз пытались отстоять здание. В том числе они подавали жалобу на конкурс по поиску подрядчика и требовали признать аэровокзал памятником архитектуры. Но этого так и не произошло.

- Как я отношусь к зданиям, которые не памятники. Есть красивые, а есть некрасивые. Если оно не является историко-культурным наследием и собственник решил его снести, как я могу к этому относиться? - сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время итоговой пресс-конференции 2021.

Напомним, что аэровокзал находился на территории, на которой должны появится ТЦ «Золотой», автовокзал и транспортно-пересадочный узел.