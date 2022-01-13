На Свердловской киностудии будут снимать молодежные комедии и фильм о подвиге

Киностудию перезапустят в ближайшее время Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о процессе перезапуска работы легендарной Свердловской киностудии, на которой в советские годы сняли больше количество известных фильмов.

По словам главы региона, в ближайшие годы на киностудии снимут молодежные комедии, а также фильм о подвиге Уральского Добровольческого танкового корпуса.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил Федерацию передать Свердловскую киностудию региону Фото: Алексей БУЛАТОВ

- У нас нет ни одного фильма про Добровольческий танковый корпус. Уже в этом месяце будем смотреть наброски сценариев. У нас есть все, чтобы создать такой фильм, талантливые актеры, режиссеры, видеооператоры, - заявил Евгений Куйвашев, добавив, что раз в три месяца будет встречаться с комиссией по кино для обсуждения проектов.

По словам губернатора Свердловской области, он попросил министра культуры России передать киностудию региону.

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