Свердловчанка взыскала с химчистки 55 тысяч рублей за «севшую» шубу

За услугу жительница региона заплатила 2,5 тысячи рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Верхней Пышмы Екатерина Т. Взыскала с химчистки 55 тысяч рублей за то, что ее норковая шуба уменьшилась в размерах. Об этом сообщает областной суд.

Свердловчанка сдала шубу в химчистку в декабре 2020 года. Вещь была уже не новой. Екатерину предупредили, что после чистки шуба может немного «сесть».

- При ее приемке в чистку специалист отметила в договоре услуги все дефекты вещи: белесость, молевые вытравки, потертости, желтизну, выгор, вытертость меха, свалянность, истончение кожи, серость в местах износа. Заказчик и исполнитель услуги согласовали процент износа изделия – 60%, и ввиду отсутствия маркировки на изделии определили способ его чистки, - говорится в сообщении Свердловского облсуда.

За услугу жительница региона заплатила 2,5 тысячи рублей. Когда женщина забрала шубу, она поняла, что вещь уменьшилась минимум на два размера. Изделие стало мало Екатерине в плечах, объеме. Также хозяйка шубы отметила, что укоротились рукава, подкладка стала выступать наружу.

Ответчик не доказал, что чистка шубы проходила по условиям договора и с использованием качественного растворителя с не истекшим сроком годности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатерина направила химчистке претензию и потребовала за три дня заменить испорченную вещь на аналогичную шубу нормального качества, либо выплатить ей двукратную стоимость изделия. Однако индивидуальный предприниматель, которому принадлежит химчистка, отказал ей.

Женщина обратилась в Верхнепышминский городской суд. Она просила взыскать с ответчика 2,5 тысячи рублей за услуги по химчистке шубы, двойную стоимость поврежденной шубы в размере 195 тысяч рубля, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф в размере 50% от присужденной суммы и 20 тысяч рублей на возмещение судебных расходов.

Товароведческая экспертиза установила, что износ шубы достигал 75%. При этом ее рыночная стоимость с учетом износа составляет всего 15 тысяч рублей. Также эксперт отметил, что причиной усадки шубы может являться естественный износ вещи. Иск Екатерины не удовлетворили, и она обратилась в облсуд.

Свердловский областной суд не согласилась с выводами суда первой инстанции, так как ответчик не доказал, что чистка шубы проходила по условиям договора и с использованием качественного растворителя с не истекшим сроком годности. Суд взыскал с химчистки двукратную стоимость изделия – 30 тысяч рублей, стоимость услуг по химчистке – 2,5 тысячи рублей, неустойку – 2 ,5 тысячи рублей, компенсация морального вреда в размере двух тысяч рублей и штраф – 18,5 тысячи рублей и 1,3 тысячи рублей на возмещение расходов на рецензию.

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