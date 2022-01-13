В Свердловской области на пять дней продлили QR-каникулы

QR-коды на днях вернут в торговые центры Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на итоговой пресс-конференции заявил об окончании QR-каникул. Решение о возвращении коронавирусных ограничений принимает Роспотребнадзор Свердловской области.

- Мы сдвинем дату окончания срока посещения торговых центров без QR-кодов с 15 на 20 января, - заявил по итогам консультаций с ведомством губернатор.

Евгений Куйвашев уточнил, что, всякий раз во время общения с главным санитарным врачом области, приводит аргументы в пользу смягчения ограничений, однако часто такие ограничения необходимы.

Также, по словам свердловского губернатора, больше всего из-за пандемии на Среднем Урале пострадали сферы торговли и услуг.

Напомним, что с 22 декабря в регионе временно ввели послабления, так как статистика по коронавирусу заметно снизилась, как и смертность от него. 20 января, по всей видимости, ограничения вернут.

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