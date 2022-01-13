На Уралмаше построят новый детский сад

Под здание детского сада выделят земельный участок площадью 2 тысячи 648 квадратных метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Уралмаше, в квартале улиц Восстания - Народного Фронта - Достоевского - Молодежи построят новый детский сад. Об этом распорядился глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Под здание выделят земельный участок площадью 2 тысячи 648 квадратных метров. Новый детский сад будет рассчитан на 100 дошкольников.

В мэрии подчеркнули, что строительство школ и детских садов ведется системно, в соответствии с «тепловой картой», которая отражает потребность разных районов Екатеринбурга в образовательных учреждениях.

Отметим, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на пресс-конференции 13 января рассказал, что за год на Среднем Урале появилось 2 тысяч мест в детских садах для детей в возрасте от 1,5 до трех лет.