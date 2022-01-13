В Свердловской области на борьбу с засухой направят 100 миллионов рублей

Аграриям помогут справиться с засухой
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В 2022 году на борьбу с возможными последствиями засухи в Свердловской области направят не меньше 100 миллионов рублей. Об этом заявил глава региона Евгений Куйвашев, выступая на итоговой пресс-конференции.
Также Евгений Куйвашев отметил, что аграрии должны сами хорошо позаботиться о сохранении урожая.
- Нужно своевременно проводить комплекс агротехнических мероприятий: почву написать, чтобы получить урожай в этом году, - резюмировал глава региона.
Также в 2022 году будут выплачены субсидии тем, кто пострадал от сильной засухи в прошлом году.
Напомним, что на итоговой пресс-конференции Евгений Куйвашев рассказал, что помимо аграрной сферы в ближайшие годы в Свердловской области будут серьезно развиваться промышленность, медицина и образование, а строительная отрасль уже показала серьезный рост во время пандемии коронавируса.
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