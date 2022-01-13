В Свердловской области на борьбу с засухой направят 100 миллионов рублей

Аграриям помогут справиться с засухой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году на борьбу с возможными последствиями засухи в Свердловской области направят не меньше 100 миллионов рублей. Об этом заявил глава региона Евгений Куйвашев, выступая на итоговой пресс-конференции.

Также Евгений Куйвашев отметил, что аграрии должны сами хорошо позаботиться о сохранении урожая.

- Нужно своевременно проводить комплекс агротехнических мероприятий: почву написать, чтобы получить урожай в этом году, - резюмировал глава региона.

Также в 2022 году будут выплачены субсидии тем, кто пострадал от сильной засухи в прошлом году.

Напомним, что на итоговой пресс-конференции Евгений Куйвашев рассказал, что помимо аграрной сферы в ближайшие годы в Свердловской области будут серьезно развиваться промышленность, медицина и образование, а строительная отрасль уже показала серьезный рост во время пандемии коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евгений Куйвашев о росте цен и борьбе с коронавирусом: губернатор Свердловской области подводит итоги 2021. Итоговая пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева (подробнее)

Евгений Куйвашев назвал условие для строительства второй ветки метро в Екатеринбурге. Регион ждет гарантий федерального центра (подробнее)

Губернатор рассказал о развитии трамвайной сети в Екатеринбурге. В мае запустят ветку до Верхней Пышмы (подробнее)

Губернатор Свердловской области заявил о снижении преступности в регионе. Об этом он сказал на итоговой пресс-конференции 2021 (подробнее)