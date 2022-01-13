Строительство нового здания филармонии в Екатеринбурге откладывается на неопределенный срок

Фото: Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

Строительство нового зала Свердловской филармонии по проекту архитектурного бюро Zaha Hadid Architects должно было начаться еще осенью 2020 года. Для этого планировалось снести пятиэтажку на ул. Карла Либкнехта. Само новое здание должно было появиться в квадрате лиц Клары Цеткин — Тургенева — Первомайская — Карла Либкнехта. Однако проект временно заморозили.

– Все зависит от пандемии. Сейчас все средства идут на борьбу с коронавирусом, - сказал губернатор.

По словам губернатора, решение о начале строительства нового зала Свердловской филармонии будет приниматься в 2022 году.