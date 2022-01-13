Евгений Куйвашев оценил состояние экологии в Нижнем Тагиле

Состояние экологии в Нижнем Тагиле улучшилось Фото: Лев ИСТОМИН

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о состоянии экологии в Нижнем Тагиле, в котором реализуется одноименный национальный проект.

- В 2021 году Нижний Тагил исключен из списка городов с высоким уровнем загрязнения воздуха. Это большое достижение. Крупные предприятия очень осознанно исполняют договоренности. В 2021 году только ЕВРАЗ направил 800 миллионов рублей на улучшение состояния экологии, в 2022 году около 750 миллионов рублей будет направлено, - говорит Евгений Куйвашев.

Губернатор Свердловской области оценил состояние экологии в промышленном уральском городе Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам губернатора Свердловской области, вопрос экологии - это также вопрос транспорта, так как выхлопные газы сильно загрязняют воздух. Это одна из важнейших проблем.

- Общественный транспорт нужно переводить на газ. В Тагиле мы полностью реализуем все аспекты национального проекта. Сделаем все для реализации этого проекта как можно скорее, - заключил губернатор.

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