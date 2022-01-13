Евгений Куйвашев рассказал о развитии региона в ближайшие пять лет

Глава региона определил стратегию на пять лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область продолжит устойчивое развитие вне зависимости от того, кто будет губернатором в следующие пять лет. Об этом заявил нынешний глава региона Евгений Куйвашев.

- Наша область стоит на серьезных рельсах развития. Это планы по развитию промышленности, малых городов, медицины, образования, создания кампуса мирового уровня вместе с федеральным правительством. Это даст импульс развитию нашего региона, - говорит Евгений Куйвашев. – Поэтому, кто бы ни был губернатором в последующие пять лет, этими направлениями придется заниматься, потому что проекты уже запущены.

Ранее свердловский губернатор заявил, что ближайшие годы в Екатеринбурге будут запущены три трамвайные ветки: до Верхней Пышмы, а также городских районов Академический и Солнечный.

Также в Екатеринбурге появится городская электричка, которая будет ездить по кольцу.

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