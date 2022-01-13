Екатеринбург накрыл туман с запахом гари

Туман продержится недолго, поэтому он не должен существенного повлиять на здоровье горожан Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 13 января жители района Эльмаш в Екатеринбурге пожаловались на туман с запахом гари. Главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко объяснила «КП-Екатенинбург», что это скопившиеся выбросы предприятий и транспорта.

- Это в значительной степени связано с состоянием атмосферы. Поскольку у нас антициклон, атмосфера устойчивая, ветра нет практически, не более одного-двух метров в секунду. Поэтому выбросы предприятий и транспорта они скапливаются в приземном слое, - рассказала она.

Также синоптик отметила, что туман навис над всем городом. Она объяснила, что это явление пока нельзя назвать смогом, так как такое явление подразумевает превышение концентрации вредных веществ. Пока сведений о загрязняющих веществах нет.

- Думаю, что завтра ситуация кардинально изменится, антициклон подвижный, он быстро уйдет. Придет другая воздушная масса с порывистом ветром, и все-таки будет атмосфера очищаться. Это непродолжительно, поэтому существенного влияния на здоровье людей не должно оказать, - заключила Шепоренко.

На момент публикации «КП-Екатенинбург» не удалось получить комментарии свердловского Роспотребнадзора о концентрации вредных веществ в воздухе.

Ранее Уральский Гидрометцентр предупредил, что Свердловскую область с 11 по 13 января накроет смог. Синоптики заявили, что ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

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