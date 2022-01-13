В Нижнем Тагиле за новогодние праздники на нарушителей коронавирусных правил составили 71 протокол

Всего в Свердловской области за каникулы было составлено 743 протокола Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле подвели итоги новогодних праздников и подсчитали сколько протоколов было составлено на горожан, нарушающих коронавирусные правила. Проверки соблюдения антиковидного режима проводили в основном в торговых точках, заведениях общепита и общественном транспорте.

- С 31.12. 2021 по 09.01.2022 правоохранителями составлен 71 протокол по ст. 20.6.1 КоАП РФ. Такой информацией располагает городской оперативный штаб. Штрафы назначает суд, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Напомним, в Свердловской области за каникулы было проведено более девяти тысяч профилактических бесед и составлено 743 протокола об административных правонарушениях, из них 191 - в Екатеринбурге. В новогодние праздники проверки прошли в 10 тысячах объектов розничной торговли, а также в общественном транспорте.