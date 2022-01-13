Евгений Куйвашев рассказал, когда замкнут ЕКАД

Фото: Департамент информационной политики губернатора

В 2022 году завершится строительство южного обхода Екатеринбурга. Об этом на итоговой пресс-конференции 2021 заявил губернатор региона Евгений Куйвашев.

- Когда мы принимали решение по строительству южного обхода, я получал массу критики. Я пытался объяснить нашим депутатам плюсы данного проекта. Благодаря тому, что мы на протяжении 9 лет строим кольцевую дорогу к нам пришли квалифицированные мостовики, дорожные строители. Это дало серьезный толчок развитию дорожного строительства в Свердловской области в целом. Мы построили почти 50 км автомобильной дороги. И на протяжении всего времени строительство шло ударными темпами, - рассказывает Евгений Куйвашев. - Движение по южному обходу мы запустим в этом году. Но нужно понимать, что будет организован специальный режим движения по этим дорогам. Потому что нужно установить дорожные знаки, провести электричество. До окончательного ввода Кольцевой дороги потребуется еще год.

Напомним, федеральное правительство выделило на достройку ЕКАД 7,5 млрд. рублей.

- Поэтому у нас нет оснований говорить, что мы затянем строительство, - добавил глава региона. - Мы идем с опережением графиков.