На предприятиях ЕВРАЗа на Урале приняты коллективные договоры на 2022-24 годы

Подписание коллективного договора ЕВРАЗ НТМК

При подготовке новых коллективных договоров учтены пожелания металлургов и горняков. В частности, сохранены льготы по оплате дополнительных образовательных услуг для детей в дошкольных учреждениях Нижнего Тагила, увеличены выплаты сотрудницам при рождении детей и по уходу за ребенком до 3 лет. Увеличена дотация металлургам и горнякам за горячее питание, выплаты за непрерывный стаж работы и при выходе на пенсию, материальная помощь на ритуальные услуги. Продолжится финансирование программ поддержки молодых сотрудников, женщин и ветеранов комбината, компенсации части затрат на ипотечные кредиты при покупке жилья.

ЕВРАЗ сохранит систему страхования работников от несчастных случаев и профессиональных заболеваний, а также будет развивать программу добровольного медицинского семейного страхования по условиям которой часть взносов оплачивает комбинат. Продолжится выплата ежеквартальной благотворительной помощи всем неработающим пенсионерам, состоящим на учете на предприятиях. Размер зависит от непрерывного стажа работы.

«Коллективные договоры приняты после подведения итогов действия предыдущих документов, и это очень важно, так как мы смогли проанализировать эффективность тех или иных программ, - отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов. - Достигнутые после переговоров результаты говорят о том, что у нас одни из лучших коллективных договоров в отрасли. Наши соглашения – это показатель того, что все сотрудники предприятий, администрация и профсоюз работают на единый результат. Мы вместе создаем наше лучшее будущее и достигаем результатов, которые позволят нам, нашим семьям достойно жить».

Коллективный договор на ЕВРАЗ КГОК подписан

«Металлурги сделали 125 предложений по внесению изменений в коллективный договор, которые мы обсудили с работодателем, - отметил председатель профкома ЕВРАЗ НТМК Владимир Радаев, - Очень важно, что мы договорились с руководством комбината о росте заработной платы, увеличении социальных выплат и введении еще одной выплаты в декабре».

«На ЕВРАЗ КГОКе не только вырастет заработная плата, увеличатся социальные выплаты, но и будут улучшены условия труда, - отметил председатель профсоюзной организации «Ванадий» Владимир Помазкин, - мы подписали соглашение о мероприятиях по улучшению условий труда и быта горняков».

На конференциях по подписанию коллективных договоров присутствовало более 200 представителей всех цехов и подразделений ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа. Участники единогласно признали работу по выполнению условий прошлых коллективных договоров удовлетворительной.