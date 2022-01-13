Губернатор рассказал о развитии трамвайной сети в Екатеринбурге

В Екатеринбурге запустят три трамвайные ветки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге продолжат развивать трамвайное движение. В ближайшее время будет запущена ветка от Эльмаша до Верхней Пышмы, а позже - ветка до Солнечного, первая и вторая очереди до Академического.

- Мы будем расширять трамвайную сеть. Сейчас закончатся испытания ветки до Пышмы, будут закуплены 11 новых трамваев и в мае должны запустить ветку. В Академическом будет серьезная закольцовка трамвайного движения, - говорит губернатор Свердловской области.

По словам Евгения Куйвашева, пока планы по строительству второй ветки метро пришлось отложить, так как область ждет финансовых гарантий от федерального центра. Они из-за пандемии пока не могут быть предоставлены.

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