Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Недвижимость13 января 2022 6:56

Губернатор рассказал о развитии трамвайной сети в Екатеринбурге

В мае запустят ветку до Верхней Пышмы
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Екатеринбурге запустят три трамвайные ветки

В Екатеринбурге запустят три трамвайные ветки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге продолжат развивать трамвайное движение. В ближайшее время будет запущена ветка от Эльмаша до Верхней Пышмы, а позже - ветка до Солнечного, первая и вторая очереди до Академического.

- Мы будем расширять трамвайную сеть. Сейчас закончатся испытания ветки до Пышмы, будут закуплены 11 новых трамваев и в мае должны запустить ветку. В Академическом будет серьезная закольцовка трамвайного движения, - говорит губернатор Свердловской области.

По словам Евгения Куйвашева, пока планы по строительству второй ветки метро пришлось отложить, так как область ждет финансовых гарантий от федерального центра. Они из-за пандемии пока не могут быть предоставлены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евгений Куйвашев о росте цен и борьбе с коронавирусом: губернатор Свердловской области подводит итоги 2021. Итоговая пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева (подробнее)

Евгений Куйвашев назвал условие для строительства второй ветки метро в Екатеринбурге. Регион ждет гарантий федерального центра (подробнее)