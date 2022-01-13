В Академическом вырубают сосновый лес ради строительства жилого комплекса

Новый дом рассчитан на 635 жильцов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге жители Академического заметили, что вчера, 12 января рабочие со спецтехникой начали вырубать лес. Как сообщают представители строительной компании «Союз», на месте лесного массива построят жилой комплекс «Академ-Центр». Новые многоэтажные дома появятся на улице Очеретина-Краснолесья-Вильгельма де Генина.

- На данном участке в районе улиц планируется строительство жилого комплекса «Академ-Центр». Высокоэтажные дома на четыре секции, от 17 до 26 этажей. Строительство будет завершено к 2026 году, - рассказала «КП-Екатеринбург» менеджер по рекламе компании Наталья Макарова.

Согласно проекту, в новом жилом комплексе будет 635 квартир. Также в нем предусмотрена парковка, детская и спортивная площадка. Жители академического в социальных сетях пишут, что они взволнованы застройкой. Ранее, в этом лесу были беседки для отдыха.

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