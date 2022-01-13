В Екатеринбурге мужчина с девушкой устроили разборки посреди дороги

Сотрудники полиции уже установили личности девушки и мужчины, устроивших разборки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вечером на улице Мехренцева, 12 января, мужчина с девушкой устроили разборки посреди дороги. Как утверждают очевидцы, пара вышла из автомобиля, оставленного на проезжей части. При этом мужчина пытался заставить девушку сесть обратно, а она громко кричала.

В итоге история закончилась благополучно - в полиции рассказали, что мужчина довез девушку до одного из домов на улице Мехренцева, где ее встретила и завела в подъезд другая женщина.

- Никто из участников инцидента в полицию не обращался. В настоящее время сотрудники территориального ОВД установили личности данных граждан. Опрошенная девушка пояснила, что претензий ни к кому не имеет. Заявление подавать отказалась, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-группе УМВД Екатеринбурга.

Напомним, в августе 2021 года в Екатеринбурге таксист похитил бывшую возлюбленную, подкараулив у работы, и изнасиловал ее. Злоумышленника задержали по «горячим следам», поле чего заключили под стражу. Оказалось, задержанный - злостный рецидивист. Женщина рассказала, что раньше жила вместе с этим мужчиной, но он стал сильно пить и бить ее, поэтому в начале лета они расстались.