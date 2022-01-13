Евгений Куйвашев назвал условие для строительства второй ветки метро в Екатеринбурге

Вторую ветку метро в период пандемии строить не будут Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал условий для запуска работы по созданию проекта для строительства второй ветки метрополитена в Екатеринбурге.

- Это серьезный и затратный проект. Нам самим его не осилить. Сегодня ведутся трассировки, создаются концепции, город этим занимается. Представьте себе, мы его сейчас запроектируем и в течение трех лет его не запустим, то проект устареет. Нужны гарантии федерального центра, пока таких гарантий нет из-за пандемии, из-за напряжения в экономики, - говорит глава региона. Как только получим серьезные гарантии, то сразу же приступим к разработке серьезного проекта. Сегодня мы реализуем проекты по строительству трамвайных веток. Во вторник у меня будет глава СвЖД, мы обсудим строительство кольцевой железной дороги в Екатеринбурге для городской электрички.

Глава региона рассказал о развитии системы общественного транспорта в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отметим, что ранее говорилось, что вторая ветка метро может связать ВИЗ и Каменные палатки, или же Юго-Западный район с центром Екатеринбурга. В период пандемии в уральской столице стали проектировать и строить трамвайные ветки. В ближайшие годы будут запущены ветки Екатеринбург – Верхняя Пышма, Центр – Академический и Центр – микрорайон Солнечный.

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