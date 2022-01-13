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Недвижимость13 января 2022 6:33

Евгений Куйвашев рассказал о застройке ВИЗ-Правобережный

Развитие района пришлось отложить из-за пандемии
Авторы (2):
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Губернатор заверил, что район будет развиваться

Губернатор заверил, что район будет развиваться

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Развитие района ВИЗ-Правобережный в Екатеринбурге продолжится. О планах рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

- В 2019 году мы планировали всерьез заняться распечатыванием строительства этого огромного массива. Мы колоссальные средства направили на переоснащение медицинской службы после пандемии - 19 миллиардов рублей. Где-то деньги нужно было брать. Но мы не отказываемся от этих проектов. ВИЗ-Правобережный, мы серьезно занимаемся им. Перед Новым годом было совещание с коллегами, детально обсудили вопрос проекта планировки. Коллеги из городской администрации обещали предоставить предложения по развитию проекта в первом квартале этого года. На ВИЗ-правобережный необходимо ряд землеустроительных работ провести, - рассказал глава региона.

На итоговой пресс-конференции Евгений Куйвашев рассказал, что в 2021 году Свердловской области построено около 3 миллионов квадратных метров жилья, из них 1,5 миллиона приходятся на Екатеринбург.