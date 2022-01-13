Илья Онышко намерен отстаивать свою невиновность Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователь из Верхней Салды обжаловал свой приговор за сбитую пьяную пару, сидевшую на дороге. Апелляцию рассмотрит Областной суд. Ранее Илью Онышко приговорили к двум годам колонии-поселения. Он считает такое решение суда необоснованным и незаконным.

- Жалоба была подана 10 января. Были указаны все обстоятельства, все доводы и нарушения. Основной документ, который я считаю, был сфальсифицирован - это протокол осмотра места происшествия, - рассказал «КП-Екатеринбург» Илья Онышко. - Были сфальсифицированы данные с видимостью рабочего места водителя - следственный комитет зафиксировал 104, 3 метра при проведении осмотра места происшествия, которое они подменили следственным экспериментом в доследсвенной проверке, хотя такого делать нельзя. Мое мнение, что свет фар в ночное время суток при мокром асфальте это 20-30 метров, но никак не 104,3.

Также он рассказал, что ему было отказано в экспертизе авторегистратора, который мог не правильно указать скорость автомобиля во время ДТП.

- Очень много вопросов и не состыковок. Ни прокуратура, ни суд этого не видят. Я буду биться дальше, отстаивать свою невиновность и дойду до Верховного суда, - рассказал следователь.

Напомним, все случилось в октябре 2019 года, когда следователь ехал домой с работы - из Верхней Салды. В районе деревни Северной на пути у его машины вдруг возникли два человека - мужчина и женщина. Они сидели посреди дорожного полотна. Спустя месяц мужчина скончался в больнице в Екатеринбурге.

Как выяснилось впоследствии, сбитые мужчина и женщина были сильно пьяны. Также, как отмечает Илья Онышко, до конца непонятно из-за чего именно умер через месяц мужчина - от травм или от развившегося осложнения - гнойной пневмонии.