Названы пять самых высокооплачиваемых вакансий января в Екатеринбурге

На две из пят вакансий ищут программистов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятерку самых высокооплачиваемых вакансий января в Екатеринбурге, на которых можно получать от 100 тысяч рублей в месяц, вошли программист, главный инженер, ведущий программист, стоматолог-ортопед и прораб. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы и сотрудников SuperJob.

Программисту «1С» с опытом работы от пяти лет, высшим профильным образованием и хорошим знанием английского обещают зарплату от 100 до 120 тысяч рублей. Сотрудник должен будет участвовать в разработке конфигураций для зарубежных рынков и документировании программ на русском языке. При этом кандидату предлагают работать удаленно и готов помочь в изучении языков.

Ведущему программисту «1С» в Екатеринбурге, который будет заниматься разработкой и внедрением проектов в сфере дистрибьюции и логистики, предлагают от 100 тысяч рублей. Работнику нужно будет заниматься интеграцией с информационными системами компаний-партнеров. При желании сотрудник может работать удаленно.

Также от 100 тысяч рублей в месяц обещают главному инженеру проекта с опытом работы от пяти лет. Специалисту предстоит руководить проектно-изыскательскими работами на объектах в Екатеринбурге и его окрестностях.

Кроме того, в рейтинг высокооплачиваемых вакансий января попал стоматолог-ортопед. В медицинский центр ищут медика с опытом работы от трех лет и навыками работы с лицевой дугой и артикулятором. Размер заработной платы работодатель готов обсудить с успешным кандидатом, но обещают платить от 100 тысяч рублей.

Замыкает пятерку самых дорогих вакансий Екатеринбурга прораб. В обязанности такого работника входит строительство многоэтажного монолитного дома с нулевого цикла, руководство рабочими и контроль качества работ. При этом работодатель ищет кандидата с опытом работы прорабом на монолитном строительстве от трех лет и высшим образованием в сфере ПГС. Сотруднику предлагают зарплату от 100 тысяч рублей в месяц и компенсацию проезда.

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