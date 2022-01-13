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Общество13 января 2022 5:33

«Водоканал» Екатеринбурга выплатит горожанке 41 тысячу рублей за то, что та споткнулась о шланг

Пенсионерка получила перелом руки
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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Инцидент произошел 16 июля 2021 года

Инцидент произошел 16 июля 2021 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЕМУП «Водоканал» выплатит жительнице Екатеринбурга, которая споткнулась о шланг и получила травму, 41 тысячу рублей. Об этом сообщает прокуратура по Свердловской области.

Инцидент произошел 16 июля 2021 года. 67-летняя екатеринбурженка возвращалась из магазина домой. Во дворе дома № 65 по улице Викулова женщина споткнулась о шланг, который оставили сотрудники ЕМУП «Водоканал». Они там устраняли коммунальную аварию. Пенсионерка получила перелом руки, ссадины и гематомы.

- В судебном заседании прокурором дано заключение о доказанности вины ЕМУП «Водоканал» в получении травмы, а также о наличии причинно-следственной связи между полученными физическими и нравственными страданиями и виной ответчика, - говорится в сообщении прокуратуры.

По решению суда «Водоканал» должен выплатить 40 тысяч рублей компенсации морального вреда и 982 рублей компенсации за лекарства.