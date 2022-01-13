В Нижнем Тагиле начался второй этап реконструкции дорог на Тагилстрой

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле продолжается реконструкция дорог на улице Октябрьской революции и Циолковского. Сейчас рабочие демонтируют дорожное покрытие на участке и продолжают отсыпку дороги в районе очистных сооружений на перекрестке улиц Серова и Октябрьской революции.

Как рассказал изданию TagilCity.ru, директор ООО «Уралстроймонтаж» Алексей Голященко, в следующем месяце планируется начать прокладывать водовод и ливневую канализацию по Октябрьской революции в сторону пруда и параллельно делать выемку дорожного полотна. К весне в планах завершить реконструкцию моста на Циолковского и подъездов к нему.

- График работ на объекте зависит от финансирования, порядок которого прописан в допсоглашении. В наших планах - закончить все работы до конца года, но для этого требуются порядка 700 миллионов, пока что у нас с муниципалитетом устная договоренность о 300 миллионов рублей. Этого объема хватит на завершение второй очереди, - рассказал Алексей Голященко.

Отметим, общая стоимость контракта на реконструкцию дорог и инженерных сетей, о которых идет речь, составила 1 миллиард 65 миллионов рублей, затем сумма возросла до 1 миллиарда 334 миллионов рублей.