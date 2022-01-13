Жители Екатеринбурга заметили в городе поезда с военной техникой

Состав с военной техникой заметили в городе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга заметили поезда с военной техникой, которые, по их словам, не один раз за день проехали по Блюхеровскому мосту. Боевые машины и грузовики напугали горожан, однако оказалось, что ничего страшного не происходит - технику везут на полигоны для учений.

- В войсках ЦВО проводятся занятия по боевой подготовке. Подразделения совершают марш, в том числе и железнодорожным транспортом, на полигоны для отработки учебно-боевых задач в ходе плановых тактических учений, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Центрального военного округа.

Напомним, летом 2021 года жителей Солнечного в Екатеринбурге напугал самолет, пролетевший над домами, как рассказывали очевидцы, в нескольких метрах. Позже стало известно, что это был грузовой Ил-76, который на самом деле прошел над зданиями выше 200 метров, но успел взволновать жителей района Солнечный из-за шума.