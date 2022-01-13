В Полевском сгорела кровля производственного здания и подъемный кран

Проливку и разбор сгоревших конструкций пожарные закончили уже утром Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Полевском Свердловской области ночью, 12 января, произошел пожар в Западном промышленном районе. Огонь повредил стены в производственном здании по утилизации пластиковой продукции и уничтожил пластиковые емкости и кровлю. Кроме того, сгорел подъемный кран.

- В 22:06 поступило сообщение о пожаре. В тушении пожара были задействованы 9 единиц техники, 27 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Площадь пожара составила 250 квадратных метров. Почти два часа пожарным понадобилось, чтобы локализовать огонь. В 01:05 они ликвидировали открытое горение, а проливку и разбор сгоревших конструкций закончили уже почти к шести утра.

Напомним, в Каменске-Уральском в среду, 12 января, из-за пожара в пятиэтажном доме эвакуировали 10 человек, в том числе одного ребенка.