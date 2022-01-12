В Каменске-Уральском из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 10 человек

Среди спасенных один ребенок. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Каменске-Уральском из-за пожара в пятиэтажном доме эвакуировали 10 человек, в том числе одного ребенка. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило 12 января в 16:32.

- На площади двух квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире, - рассказали в МЧС.

На место оперативно приехали три единицы техники и десять человек личного состава. Они потушили огонь за несколько минут, пламя было полностью ликвидировано в 16:44. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 17:15. Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, что в поселке Озерном в четверг, 6 января, около 23:00 мужчина почувствовал себя плохо и позвонил в скорую с жалобой на затрудненное дыхание. Медики приехали на вызов и увидели, что дом, в котором находится вызвавший их человек, сильно задымлен.