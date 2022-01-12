Полиция Екатеринбурга раскрыла подробности проверок массового минирования учебных заведений

Опасных устройств не было обнаружено Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал «КП-Екатеринбург» подробности проверок массового минирования учебных заведений Екатеринбурга. По его словам, опасных устройств не было обнаружено.

Проверка закончилась только 21:00.

- Первый тревожный сигнал пришел в дежурную часть полиции по линии 112 сегодня в 06:35. В проверочных мероприятиях было задействовано 257 сотрудников ОВД, а также свыше 70 единиц техники МВД, в эти цифры не входят ресурсы наших коллег из иных организаций, - рассказал пресс-секретарь.

Он считает, что причиной информационной атаки послужил кордон, добавив, что сыщики и специалисты ФСБ уже предпринимают действия по поимке преступников. Злоумышленникам грозит наказание в виде пяти лет лишения свободы.