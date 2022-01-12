Инцидент произошел 12 января Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле разъяренный дворник обматерил женщину с собакой. В своей истории, опубликованной в паблике ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил», свердловчанка рассказала, что ее питомец просто понюхал лежащую на земле лопату.

Инцидент произошел 12 января в микрорайоне Кирпичный на улице Полярной у дома № 9.

- Мы уже подходили к своему подъезду, как вдруг моя собака Лиса (которая была на поводке, то есть опасности для окружающих никакой не было!), заметив, стоящую на тротуаре лопату для уборки снега, неожиданно проявила невинный интерес — она просто её понюхала, - пишет читательница сообщества.

Мужчина бежал на свердловчанку, вооружившись, метлой. Фото: сообщество "Инцидент Нижний Тагил"

После этого из соседнего подъезда выбежал злой дворник и, вооружившись метлой, быстро пошел в их сторону, по пути оскорбляя тагильчинку. На вопрос женщины «что случилось?» мужчина не ответил, а только прибавил шаг.

Свердловчанка с питомцем, который уже начал лаять, испугавшись, быстро забежали в подъезд.

Питомец просто понюхал лежащую на земле лопату Фото: сообщество "Инцидент Нижний Тагил"

- Дворник новенький, раньше я не припомню, что видела его у нас. Управляющая компания у нас «Городок», возможно, это их новый сотрудник, но это не точно, - добавила оскорбленная женщина.

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