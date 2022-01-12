Появились подробности массовой аварии, из-за которой перекрыли участок трассы «Екатеринбург-Тюмень»

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Стали известны подробности жесткой аварии, которая произошла на федеральной трассе «Екатеринбург-Тюмень». Как оказалось, на 122 километре под Камышловом столкнулись четыре автомобиль, а не пять, как сообщалось ранее, авария произошла в 18:30 по местному времени.

- По предварительным данным 65-летний водитель автомобиля Lifan при обгоне не убедился в безопасности, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем «МАЗ» с полуприцепом, - уточнили в УГИБДД по Свердловской области.

Удар был такой силы, что кабину «МАЗа» отбросило на грузовик «ДАФ», также Lifan влетел во встречный Renault. Водителю «МАЗа» оказывали медицинскую помощь на месте происшествия.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего, при этом на участке на время ввели реверсивное движение.