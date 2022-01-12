Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 января 2022 17:16

На Урале чиновник подарил школьнице интерактивную собаку во время акции «Елка желаний»

Как оказалось, девочка мечтала о такой игрушке уже давно
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Игрушка по кличке Сквики реагирует на прикосновения и голос, умеет выполнять различные команды

Игрушка по кличке Сквики реагирует на прикосновения и голос, умеет выполнять различные команды

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Свердловской области школьница получила в подарок интерактивную собаку, желанную игрушку ребенку вручал директор департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Александр Кузнецов. Как оказалось, девочка поучаствовала во всероссийской акции «Елка желаний».

- Дарить ребенку подарок всегда волнительно – нужно постараться, чтобы он был желанным, чтобы Лера искренне порадовалась, получила положительные эмоции. Думаю, нам это удалось, - передает слова Александра Кузнецова департамент информационной политики Свердловской области.

Игрушка по кличке Сквики реагирует на прикосновения и голос, умеет выполнять различные команды. Мама девочки рассказала, что ее дочка давно мечтала о таком питомце, поэтому, оформляя заявку на сайте, она без раздумий загадала именно этот подарок.