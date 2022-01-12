На Урале чиновник подарил школьнице интерактивную собаку во время акции «Елка желаний»

Игрушка по кличке Сквики реагирует на прикосновения и голос, умеет выполнять различные команды Фото: Мария ЛЕНЦ

В Свердловской области школьница получила в подарок интерактивную собаку, желанную игрушку ребенку вручал директор департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Александр Кузнецов. Как оказалось, девочка поучаствовала во всероссийской акции «Елка желаний».

- Дарить ребенку подарок всегда волнительно – нужно постараться, чтобы он был желанным, чтобы Лера искренне порадовалась, получила положительные эмоции. Думаю, нам это удалось, - передает слова Александра Кузнецова департамент информационной политики Свердловской области.

Игрушка по кличке Сквики реагирует на прикосновения и голос, умеет выполнять различные команды. Мама девочки рассказала, что ее дочка давно мечтала о таком питомце, поэтому, оформляя заявку на сайте, она без раздумий загадала именно этот подарок.