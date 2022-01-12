В Первоуральске несколько недель ищут пропавшего 51-летнего мужчину

В день пропажи он был одет в синие джинсы. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"

В Первоуральске несколько недель ищут пропавшего 51-летнего Чертищева Константина Владимировича. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт», о местонахождении свердловчанина ничего неизвестно с 27 декабря 2021 года.

В день пропажи он был одет в синие джинсы, темную кофту и черные кроссовки.

Основные приметы:

Рост: 175 сантиметров

Цвет волос: темно-русые

Телосложение: нормальное

О местонахождении свердловчанина неизвестно с 27 декабря. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"

Если вы знаете, где может находиться Чертищев Константин Владимирович, сообщите инфоргу Любовь (Герда) 8-982-744-12-45 или по телефонам, указанным в ориентировке.

Напомним, что в Асбесте несколько недель ищут 42-летнюю Ларину Ольгу Сергеевну. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт», о местонахождении женщины неизвестно с 1 января 2022 года. Она вышла из дома и не вернулась. Близкие сразу обратились в полицию и поисковой отряд. В день пропажи свердловчанка была одета в серые ботинки, черную куртку и малиновый берет.