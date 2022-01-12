Участок трассы «Екатеринбург – Тюмень» перекрыли из-за массовой аварии с пятью автомобилями

Фото: паблик Вконтакте "Типичный Камышлов"

На 121 километре федеральной трассы «Екатеринбург – Тюмень» в районе Камышлова перекрыли движение из-за серьезной аварии с участием сразу пяти автомобилей. По предварительным данным, участниками ДТП стали три грузовика и две легковушки.

- В ДТП предварительно есть один пострадавший. Движение перекрыто в оба направления с 18:08, идет расчистка дороги, с 20:30 движение реверсивное, будьте внимательны, - сообщает пресс-служба «Уралуправтодор».

Очевидец происшествия рассказал паблику «Типичный Камышлов», что не может проехать 500 метров уже полчаса, при этом он заметил, что кабину большегруза разнесло и отбросило на несколько метров, и насколько затянется ожидание проезда, неизвестно.

В областной ГИБДД пока не комментируют произошедшее.