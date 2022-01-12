В Нижнем Тагиле семья лишилась дачного домика из-за неправильно построенной печки

Фото: пресс-служба ОНД и ПР по Нижнему Тагилу

В Нижнем Тагиле из-за неправильного устройства печи семья лишилась дачного дома. Пожар произошел поздним вечером 11 января в коллективном саду «УВЗ №5», он расположен на Восточном шоссе. Спасатели получили сообщение в 22:35 по местному времени.

- Общая площадь возгорания составила 18 квадратных метров. По приезду пожарные обнаружили очаг пожара в деревянном пристрое у входа в дом. Позже подъехали хозяева дома и рассказали, что в доме есть кирпичная печь, а в пристрое – металлическая. В день пожара владельцы топили обе печи, - рассказали в пресс-службе ОНД и ПР по Нижнему Тагилу.

Предполагаемой причиной происшествия стало неправильное устройство печи и дымохода. Напомним, в Екатеринбурге ночью, 30 декабря, произошел крупный пожар. В 03:06 на Уктусе вспыхнул частный двухэтажный жилой дом на Патриотов, 21. Огонь перекинулся на надворные постройки и охватил площадь в 200 квадратных метров.