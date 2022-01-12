Мэр Владислав Пинаев попал в топ-100 влиятельных людей Свердловской области

Главу Нижнего Тагила обогнал полицейский города Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев попал в топ-100 влиятельных людей Свердловской области. По данным «Бизнес журнала», его обогнал Ибрагим Абдулкадыров главный полицейский города, заняв 48 строчку рейтинга.

Эксперты также добавили в топ Алексея Кузнецова министра природных ресурсов и экологии региона, а также заместителя губернатора Павла Крекова, определив их на 52 и 56 места. За ними 58 строчке расположился сенатор Совета Федерации от Свердловской области Александр Высокинский и на 61 - Николай Смирнов министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Лидеры рейтинга пока неизвестны, издание ежедневно в течение ближайшего месяца будет публиковать список людей, которые, по мнению экспертов, оказывают существенное влияние на жизнь в Свердловской области.