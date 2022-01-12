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Общество12 января 2022 15:48

В Екатеринбурге к Крещению подготовят девять купелей

По традиции уральцы смогут окунуться в прорубь в ночь на 19 января
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Власти города уже начали решать вопросы безопасности нахождения горожан на берегу водоемов

Власти города уже начали решать вопросы безопасности нахождения горожан на берегу водоемов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на празднование православного Крещения подготовят девять купелей, по традиции уральцы смогут окунуться в прорубь в ночь на 19 января. Власти города уже начали решать вопросы безопасности нахождения горожан на берегу водоемов.

- Празднование Крещения Господня должно пройти с соблюдением социальной дистанции и масочного режима при нахождении горожан в палатках для переодевания и обогрева, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Предполагается, что в Екатеринбурге в этом году купели откроют на озере Шарташ, также на Верх-Исетском пруду, в поселке Чусовское Озеро, на водоеме у микрорайона Светлого, на озере в микрорайоне Европейском, на территории Благовещенского Храма Святых Божий строителей и в поселке Елизавет.

Ранее стало известно, что в Серове во время подготовки крещенской купели в 20 метрах от берега утонул трактор, инцидент произошел днем 12 января. Техника ушла под воду частично.