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Общество12 января 2022 15:25

В Екатеринбурге 31-летнего мигранта оштрафовали за нападение на росгвардейца

Мужчина, будучи нетрезвым, сидел во дворе жилого дома по улице Таватуйской
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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После инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти»

После инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 31-летнего мигранта оштрафовали за нападение на бойца Росгвардии. В следствии установили, что инцидент произошел 2 сентября прошлого год а, тогда мужчина, будучи нетрезвым, сидел во дворе жилого дома по улице Таватуйской, в таком состоянии его заметил патруль.

- Стражи порядка подошли к мужчине, представились, разъяснили, что нахождение в общественном месте в состоянии опьянения является административным правонарушением, и потребовали от гражданина предъявить документы, - сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

Мужчина проигнорировал требования росгвардейцев и неожиданно решил напасть на одного из силовиков. После инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». По решению суда мигрант, признавший свою вину, должен заплатить 40 тысяч рублей.