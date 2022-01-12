На данный момент наш город занимает 16 строчку в рейтинге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург поборется за звание лучшего города страны. Уральская столица принимает участие во всероссийском конкурсе «Город России — национальный выбор». На данный момент наш город занимает 16 строчку в рейтинге, однако ситуация может измениться в любой момент, так как голосование будет длиться до конца года.

- Из всех крупных административных центров России предстоит выбрать город, обладающий неповторимым историческим и культурным наследием, и достойный стать национальным символом. На проекте представлено множество интересных сведений об истории и культуре городов, - уточняется на сайте проекта.

Напомним, около 25 тысяч туристов провели новогодние праздники в Екатеринбурге. Отельеры уральской столицы заявили, что в гостиницы бронировали как гости из соседних регионов, так и иностранцы. Средняя загрузка гостиничной сферы с 30 декабря 2021 года по 9 января 2022 года составила 65 %.