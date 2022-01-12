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Общество12 января 2022 13:59

В Екатеринбурге 18-летняя девушка украла у женщины ювелирные украшения на 100 тысяч

Ранее она не имела проблем с законом
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Возбуждено уголовное дело по статье «Кража»

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 18-летняя девушка вынесла из квартиры женщины ювелирные украшения на 100 тысяч рублей, пострадавшая обратилась в полицию и рассказала, что из ее жилища пропало золото, при этом она не знала, кто был злоумышленником.

- Сотрудники уголовного розыска территориального ОВД провели оперативно-розыскные мероприятия и установили личность подозреваемой. Ранее не судимую 18-летнюю екатеринбурженку доставили в дежурную часть для разбирательства, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», девушке грозит до пяти лет лишения свободы, до суда ее отпустили под подписку о невыезде.