На Уралмаше задержали мужчину за кражу интернет-кабеля

Сейчас мужчину проверяют на причастность к другим похожим эпизодам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на Уралмаше полицейские задержали мужчину, который оставил жителей дома № 15 на улице 40 лет Октября без интернета. Подозреваемый срезал там кабель, сообщает УМВД по Екатеринбургу.

Преступление произошло в середине октября 2021 года. Неизвестный проник в подъезд дома и срезал 123 метра интернет-кабеля. Ущерб провайдеру превысил 14 тысяч рублей.

- Задержанного мужчину доставили в территориальный ОВД для разбирательства и установления личности. Им оказался ранее не судимый кладовщик 1974 года рождения, - говорится в сообщении полиции.

Мужчина признался в краже кабеля. Также он сообщил, что успел продать его неизвестным на улице. Полиция возбудила по факту хищения дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде. Сейчас мужчину проверяют на причастность к другим похожим эпизодам.