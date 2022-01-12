Футбольный клуб «Урал» усилился лучшим бомбардиром ФНЛ

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Футбольный клуб «Урал» перед второй половиной чемпионата российской премьер-лиги усилился полузащитником Александром Юшиным, который является лучшим бомбардиром ФНЛ. Спортсмену 26 лет, в стане «шмелей» он будет играть под седьмым номером.

- Александр Юшин родился в Москве. Там он с шести лет начал заниматься футболом в школе «Спартака». На профессиональном уровне Александр дебютировал летом 2015 года в чемпионате Армении за ереванский «Улисс», - рассказывают в пресс-службе ФК «Урал».

Последним клубом полузащитника стал нижнекамский «Нефтехимик», там провел 25 матчей, в которых забил 18 мячей. Напомним, сейчас «Урал» занимает 11 место в турнирной таблице, в активе подопечных Игоря Шалимова 18 очков в 19 играх.