В Нижнем Тагиле поймали наркосбытчика из Кировской области

Как оказалось, злоумышленник сбежал от полицейских Кировской области еще в прошлом году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле поймали 22-летнего наркосбытчика из Кировской области, молодого человека даже объявляли в федеральный розыск. Подозрительного парня с телефоном полицейские заметили в одном из дворов, он раскапывал снег между деревьев.

- Находка была ожидаема: характерный сверток, обмотанный изоляционной лентой синего цвета. По результатам исследования установлено, что содержимым пакетиков оказался мефедрон порядка 80 граммов, - уточнили в МУ МВД «Нижнетагильское».

Как оказалось, злоумышленник сбежал от полицейских Кировской области еще в прошлом году, тогда же его пытались привлечь к ответственности за умышленное причинение средней степени вреда здоровью. С ноября он проживал на съемной квартире на Урале. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере», ему грозит до 20 лет лишения свободы.