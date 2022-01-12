В Екатеринбурге покажут спектакль для детей с нарушениями слуха

Спектакли покажут 5 декабря в ЦСД. Фото: предоставлено Центром современной драматургии

В Центре современной драматургии 5 февраля презентуют благотворительный проект «Ты когда-нибудь слушал тишину, Ежик?», который состоит из трех сказок, адаптированных для детей с нарушением слуха.

Спектакль «Ежик в тумане» по произведениям Сергея Козлова - это волшебная сказка про дружбу для детей любого возраста, наполненная добротой, юмором и большим количеством визуальных эффектов. В сказке повествуется о приключениях Ежика и его друзей, которые попадают в забавные ситуации и справляются с ними благодаря взаимовыручке.

За день ребятам покажут три спектакля. Фото: предоставлено Центром современной драматургии

Спектакль «Римские фантазии» - это сказка-квест, путешествие по театру, где зрители попадают сначала на Площадь фантазий, потом на Космический бал на планете Венера, перемещаются в самый настоящий театр и, наконец, в мастерскую известного художника Бананито. Каждый из героев включает детей в игру, которая открывает те или иные подробности этого необычного мира.

Спектакль «Вверх тормашками» - хулиганская история о бабушке, которая устала быть бабушкой и стала бабочкой, и ее непослушной внучке. Это добрая сказка о том, что сплотившись с друзьями, возможно все. Даже вернуть бабушку.

Спектакли покажут 5 февраля в Центре современной драматургии по адресу: Екатеринбург, улица Малышева, 145АФ.