Росгвардейцы помогли занести собаку в дом. Фото: Управление Росгвардии по Свердловской области
В Невьянске росгвардейцы помогли женщине спасти собаку, которая пострадала в ДТП. Об этом сообщает Управление Росгвардии по Свердловской области.
- Немецкая овчарка была сбита автомобилем на улице Мартьянова. Очевидицей инцидента, виновник которого поспешил скрыться, стала местная жительница Ольга Заева, - говорится в сообщении.
Женщина пошла домой за одеялом, чтобы не дать собаке замерзнуть. Когда она вышла из дома, на встречу ей шел патрульный наряд Росгвардии: старшина полиции Светлана Истомина, старший сержант Илья Еремеев и сержант Иван Кирьянов.
Местная жительница попросила росгвардейцев занести овчарку в дом. Там ей оказали помощь. На следующий день Ольга нашла хозяев собаки. Они приехали и забрали животное.
Оказалось, что овчарку зовут Летти. Она находится под наблюдением ветеринаров. Тяжелых травм у нее нет. Собака уже начала кушать, но пока не встает на лапы. По результатам обследования тяжелые травмы у собаки не зафиксированы.
Ольга Заева поблагодарила росгвардейцев за неравнодушие и помощь. В свою очередь сотрудники пожелали Летти скорейшего выздоровления.
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