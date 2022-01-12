Екатеринбурженке выплатят 420 тысяч рублей за травму на Ural Music Night

На женщину на мероприятии упало временное ограждение фан-барьера, и она получила открытый перелом ноги Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Екатеринбурга и продюсерский центр, которые занимались организацией «Ночи музыки» в 2019 году, выплатят местной жительнице Ольге П. 424 тысячи рублей за травму, которую она получила на мероприятии. Об этом сообщает Свердловский областной суд.

- В июне 2019 года при проведении на Октябрьской площади в Екатеринбурге концерта в рамках фестиваля Ural Music Night на Ольгу П. упало временное ограждение фан-барьера. В результате женщина получила открытый перелом ноги и другие травмы конечности, - говорится в сообщении.

Свердловчанке сделали операцию. Она долго находилась на амбулаторном лечении. После хирургического вмешательства у Ольги появилось еще одно заболевание ноги. Женщина уверена, что это произошло именно из-за травмы. Жительницу Екатеринбурга до сих пор беспокоит нога, она вынуждена пить болеутоляющие и ограничена в физических нагрузках.

Ответственным за подготовку уличных площадок на фестивале был ООО «ПЦ «Лад». Ольга подала иск в суд на организацию и мэрию. Она просила взыскать с ответчиков миллион рублей компенсации морального вреда, 66,5 тысячи рублей за траты на медоборудование, сдачу анализов и лекарства. Кроме того женщина хотела, чтобы ей возместили расходы на оплату образовательных учреждений для ее детей (44 тысячи рублей), на клининг (85 тысяч рублей) и транспорт (57,6 тысячи рублей).

Суд частично удовлетворил иск. Он взыскал с ООО «ПЦ «Лад» 17,8 тысячи рублей материального и 250 тысяч рублей морального ущербов. Истец и ответчик обжаловали решение. Облсуд не согласился с судом первой инстанции и взыскал солидарно с мэрии и ООО «Продюсерский центр «Лад» возмещение 51 тысячу рублей материального ущерба, 350 тысяч рублей компенсации морального вреда и расходы по оплате судебно-медицинской экспертизы в размере 23,5 тысячи рублей.

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