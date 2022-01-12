Свердловский депутат лишился прав за пьяную езду

Антон Мятович не признал своей вины. Фото: страница депутата в ВК

Депутат молодежного парламента Свердловской области Антон Мятович лишился на 1,5 года водительских прав за пьяную езду. Также ему придется выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Сам депутат свою вину отрицает, он намерен обжаловать решение, так как считает действия правоохранителей местью за его жалобы на инспекторов ГИБДД.

Дело Мятовича направили в Тагилстроевский районный суд, где депутата признали виновным в нетрезвой езде на собственном автомобиле. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

Депутата задержали 5 ноября 2021 года на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле. У него имелись признаки алкогольного опьянения, однако сам он отказался проходить медицинское освидетельствование.