В Екатеринбурге сторож разрубил и сварил дворника

Фото: СК по Свердловской области

В Екатеринбурге 57-летний мужчина, работавший сторожем, во время пьяной ссоры задушил дворника, а затем разрубил его на части, сварил и выбросил на помойку. Погибшего какое-то время искали, как без вести пропавшего. Все произошло в начале марта 2021 года.

- Личность подозреваемого «по горячим следам» установили сыщики уголовного розыска отдела полиции №3 УМВД по городу Екатеринбургу, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - Задержанный сразу признался в убийстве, показал, где и как разрубил на части тело и сварил их, а затем выбросил на помойку, где впоследствии оперуполномоченные нашли части рук, а точнее говоря - то, что от них осталось, и другие фрагменты.

Как рассказали в СК по Свердловской области, по делу были проведены судебно-медицинская, биологическая и другие экспертизы, проведены допросы свидетелей и обвиняемого, а также проверка его показаний на месте.

Приговором суда ранее судимому жителю Екатеринбурга, обвиняемому по части 1 статьи 105 УК РФ назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.