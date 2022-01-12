В Свердловской области спрос на госслужащих вырос в три раза

Спрос на государственных служащих резко вырос Фото: Евгения ГУСЕВА

В 2021 году по сравнению с предыдущим годом в Свердловской области спрос на государственных служащих вырос на 331%. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на hh.ru.

Всего за год в регионе требовалось 15 тысяч специалистов по профилю «Госслужба и НКО», а обще число вакансий в 2021 году в Свердловской области составило 271 тысячу.

На второй строчке оказался медицинский персонал, где рост вакансий по отношению к 2020 году составил 140%, на третьем месте – домашний персонал, рост количества вакансий - на 122%.

Наименьший рост зафиксирован в сфере медицины и фармацевтики – всего 23% по отношению к предыдущему периоду.