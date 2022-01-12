Главврача свердловского онкодиспансера уволили

Пока неясно, кто будет временно исполнять обязанности врача Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге уволили главного врача Свердловского онкодиспансера Владимира Елишева. Эту информацию «КП-Екатеринбург» подтвердили в региональном Минздраве.

Причины увольнения главврача не раскрываются. Также неизвестно, кто будет временно исполнять его обязанности. В самом областном онкодиспансере «КП-Екатеринбург» сообщили, что пока не комментируют ситуацию.

Елишев закончил Тюменскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело». Он занимал должность заместителя главврача ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город», был заведующим «Радиологическим центром».

Также Елишев являлся заведующим отделением в Тюменском областном онкологическом диспансере. А позже он и вовсе главным онкологом этого региона. Кроме того, уволенный медик имеет сертификаты по специальностям «Организация здравоохранения и общественное здоровье», «Радиология», «Онкология» и «Радиотерапия».