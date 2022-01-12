В Екатеринбурге в прошлом году в ДТП с участием общественного транспорта пострадали 67 человек

В ГИБДД напоминают, что в транспорте необходимо держаться руками за поручень или специальные подвески

В Екатеринбурге в 2021 году произошло 47 ДТП с участием общественного транспорта, в которых 67 человек получили травмы различной степени тяжести.

- Госавтоинспекции Екатеринбурга напоминают пассажирам о соблюдении правил безопасности во время поездок в общественном транспорте, а также о необходимости держаться за поручни и ремешки-держатели во избежание получения травм при экстренной остановке автобуса, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Кроме того, инспекторы ГИБДД, просят не забывать, что заходить и выходить из транпорта нужно только после полной его остановки, не пытаться сесть в последний момент перед отправкой транспорта, чтобы не быть зажатым дверьми, а также передвигаться по салону только при полной его остановке.

Также если в транспорте отсутствуют свободные места для сидения, необходимо держаться руками за поручень или специальные подвески. Малышей необходимо перевозить на коленях взрослых и придерживать рукой.

Водителям общественного транспорта напоминают, что маневрирование, а также экстренное торможение могут привести к печальным последствиям.