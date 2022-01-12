В родительском комитете Свердловской области прокомментировали ситуацию с массовым лжеминированием школ

Также она предположила, что люди, которые совершают подобные «минирования» действуют спам-атаками. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургские школьники утром, 12 января, были вынуждены прекратить занятия из-за сообщений о «минировании». Председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала, как родители могут помочь своим детям в таких случаях.

- Удобно и правильно обсудить алгоритм действий в таких ситуациях еще на первом родительском собрании. Родителям нужно успокоиться. Вы должны быть примером и в принципе не реагировать эмоционально на такие сообщения, - рассказывает Людмила Золотницкая. - Только совместными силами можно помочь детям. Также она предположила, что люди, которые совершают подобные «минирования» действуют спам-атаками. Как правило, они проживают в зарубежных странах. По мнению Людмилы Золотницкой, в настоящее время подростки совершают хулиганские звонки намного реже, чем происходят спам-атаки.